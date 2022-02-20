У Запоріжжі вшанували пам’ять Небесної сотні

У Запоріжжі на майдані Героїв революції, де взимку 2013–2014 років збирався місцевий майдан, відбулася акція вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні. До заходу долучилися представники різних політичних сил, волонтери, ветерани війни на Донбасі, місцеві активісти-учасники Майдану. Вони принесли на площу тематичні плакати, квіти та лампадки.

«Дуже важко зараз говорити, бо багато емоцій вирує в мені. Це і гнів, що не було покарано тих, хто вбивав наших хлопців та дівчат на тому Майдані. Це і смуток за тими побратимами, хто загинув – не тільки на Майдані, а й так само на війні. Але найголовніше те, що ми збираємося, вшановуємо їх памʼять – ми пам’ятаємо про них. Будемо пам’ятати завжди для того, щоб вони жили, жили пам’яті кожного з нас, стояли серед нас, боронили нашу землю, хоч і на іншому світі. Головне, нам зараз не втрачати надії, не панікувати. Є зовнішня агресія, яка все більше нагнітає ситуацію. Важливо зберігати спокій, бути єдиними, незалежно від того, які у нас політичні вподобання тому, що тут. Усередині країни ми самі розберемося, а з зовнішнім ворогом поодинці не впораємося. Головне, щоб ми були єдині і могли вдарити єдиним кулаком проти нашого ворога», – сказав під час акції один з її організаторів, учасник місцевого Майдану, ветеран війни на Донбасі Денис Ясинський.

Після завершення акції її учасники поклали квіти та лампадки до пам’ятного знаку Героям Революції гідності, що встановлений на майдані Героїв революції.

День героїв Небесної сотні 20 лютого встановлений указом президента у 2015 році.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією і закликала розслідувати злочини проти його учасників.=

21 листопада 2013 року в Україні розпочався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Протести набрали більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, понад 100 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.