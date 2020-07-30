Через негоду виникли проблеми з електрикою у 5 областях, найбільше дісталося Волині – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 30 липня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач, в результаті чого знеструмлені 52 населених пункти у 5 областях.

«Чернігівська – 23, Рівненська – 13, Сумська – 10, Волинська – 3 та Чернівецька – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 29 липня через негоду в Горохівському районі Волині зірвано дахи трьох житлових будинків, частково пошкоджено дахи двох житлових будинків, двох господарчих споруд райлікарні, будинку культури, двох будівель шкіл, поліклініки, господарчої споруди психіатричного диспансеру, будівлі районного суду та будівлі ремонтної майстерні.

Повідомляється, що також на Волині повалено більш ніж десяток дерев, жертв та постраждалих немає.

Напередодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали про ускладнення погодних у західних областях України.