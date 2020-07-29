ДСНС попереджає про грози, град і шквали на заході України

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ускладнення погодних у західних областях України.

«За даними УкрГідрометцентру, 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в Укргідрометцентрі попереджали про «надзвичайний рівень пожежної небезпеки» в центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях і Криму.

28 липня у ДСНС повідомили, що внаслідок проходження короткочасних злив на Закарпатті 27 липня відбулося різке підняття рівнів води в гірських потічках та річках.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень.