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25 липня 2020, Київ 10:58
Новини | Події

На заході України очікується підйом води в річках до 1 метра

Зруйнований міст через річку Чорний Черемош поблизу міста Верховина в Івано-Франківській області, 24 червня 2020 року

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води у річках на заході України.

«Ввечерi 25 липня та впродовж 26-27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0м над рiвнями 24 серпня на 8:00, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.

При цьому рятувальники попереджають, що у випадку значних опадів можливе формування місцевого та схилового стоку.

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Наслідки стихії на Прикарпатті і Буковині: сотні евакуйованих, затоплені села і будівлі (фото)

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень.

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