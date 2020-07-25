На заході України очікується підйом води в річках до 1 метра

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води у річках на заході України.

«Ввечерi 25 липня та впродовж 26-27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0м над рiвнями 24 серпня на 8:00, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.

При цьому рятувальники попереджають, що у випадку значних опадів можливе формування місцевого та схилового стоку.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень.