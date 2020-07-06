ДСНС попереджає про грози та пориви вітру у вівторок

7 липня по Україні пройдуть грози та сильний вітер, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій 6 липня.

До кінця доби 6 липня Укргідрометцентр прогнозує грози в південних регіонах, місцями значні дощі, в окремих районах – град та шквали по 17-22 метрів на секунду.

«7 липня в західних областях грози, пориви вітру 15-20 метрів на секунду, вночі та вранці значні дощі. Вдень по Київській області, у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 метрів на секунду (І рівень небезпечності)», – повідомляє ДСНС.

Читайте також: Циклон несе в Україну прохолоду і зливи – синоптики​

Крім того, рятувальники очікують, що через прогнозовані опади в Карпатах підніметься рівень води в річках:

на річках басейнів Прута та Сірету на 0,2 - 0,7 метра

на рiчках Закарпатської областi на 0,3 - 1 метр, на малих водотоках – швидке пiдвищення рiвнiв води на 0,5 - 1,0 метра

на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 – 1 метр

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) на 0,5 - 1,5 метра, мiсцями до 2 метрів, мiсцями вихiд води на заплаву

На фонi пiдвищеної водностi на річці Стрв’яж бiля села Луки (Самбiрський район Львiвської області), за повідомленням, зберiгається загроза повторного затоплення окремих прирiчкових господраських об’єктiв та будiвель.

7-9 липня у ДСНС очікують підвищення рівня води в річці Прип’ять та на річці Вижівка з подальшим затопленням найближчих населених пунктів.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на подолання наслідків стихії в західних областях потрібно ще близько двох мільярдів гривень.