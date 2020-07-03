У західних областях залишаються підтопленими 11 населених пунктів – ДСНС

У західних областях залишаються підтопленими 11 населених пунктів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Чернівецькій області їх сім, у Львівській та Тернопільській – по дві.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуації, негода зруйнувала 202,5 кілометра автодоріг (близько 201 км в Івано-Франківській області) та 95 мостів (93 – на Івано-Франківщині). Через повені пошкоджені 549 кілометрів автодоріг та 212 мостів.

Рятувальники попередили про підвищення рівнів води на малих водотоках та в верхiв’ях річок Закарпаття, на річці Дністер біля села Маяки в Одеській області та на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях.

ДСНС очікує 3 липня дощі на Закарпатті, у Карпатах та на Прикарпатті.