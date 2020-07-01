Україна отримала від Італії техніку для подолання наслідків негоди – ДСНС

Україна отримала від Італії обладнання та техніку для подолання наслідків негоди, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ніч на 1 липня до аеропорту «Львів» прибула друга партія гуманітарної допомоги від Італії.

«Рятувальники ДСНС розвантажили мотопомпи високої продуктивності для перекачування брудної води з комплектами рукавів, плаваючі мотопомпи, пересувні лектростанції з кабельною мережею та освітлювальною мачтою, а також надувний човен з двигуном. Ці обладнання та техніка будуть передані для потреб постраждалих від паводків районів Івано-Франківської області», – розповіли в ДСНС.

Перший рейс прибув 30 червня. Ним Італія серед іншого передала пожежні рукави, захисні каски, гідрокостюми, бензопили та каркасні намети.

Минулого тижня захід України вразили сильні повені. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйони гривень.