На Прикарпаття прибула гуманітарна допомога від італійського уряду

Понад 10 тонн гуманітарної допомоги з Італії доставлено в Україну для рятувальників Івано-Франківської області. Транспортний літак С-130 прибув у львівський аеропорт, допомогу перевантажили у фуру і відправили до Івано-Франківська. Уже ввечері рятувальники матимуть нове обладнання для подолання наслідків повені.

«Це аварійно-рятувальне обладнання, помпи різної потужності для відкачування води, рятувальні жилети, електростанції, рукави пожежні для відкачування та інше обладання, яке потрібне нашим підрозділам зараз, щоб ліквідовувати наслідки стихійного лиха. Все це передамо у підрозділи ДСНС», – каже заступник голови ДСНС Руслан Білошинський.

Вантаж прибув з італійського міста Піза.

«Італія завжди готова допомогти, коли є у цьому потреба. Особливо зараз, коли складний час у всьому світі», – наголосив підполковник Повітряних сил Італії Сімоне Б’янке.

Увечері 30 червня у львівський аеропорт прибуде друга частина гуманітарного вантажу, а це близько 12-13 тонн, зокрема човни, помпи різної потужності, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше рятувальне спорядження.

Україна отримала гуманітарну допомогу для подолання наслідків паводку від Молдови, цю допомогу скерували в Чернівецьку область. Також найближчим часом очікують вантаж зі Швеції.

Гуманітарна допомога прибуває на прохання української сторони.

На сьогодні зруйнованими є 150 кілометрів доріг і 95 мостів, 550 кілометрів доріг і близько 215 мостів пошкоджені в кількох областях Західної України. Підтопленими досі залишаються 119 населених пунктів, різні підрозділи відкачують воду зі 149 будинків і 550 підвалів. Про це повідомив заступник ДСНС Руслан Білошинський.