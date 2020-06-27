Гроші, питна вода, обладнання: Шмигаль в ОП розповів про міжнародну допомогу через повені

Кілька країн вже погодилися виділити допомогу постраждалим від повеней регіонам України, повідомляє Офіс президента з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За повідомленням, про це Шмигаль доповів у відповідь на завдання від президента Володимира Зеленського Кабінету міністрів залучити міжнародну допомогу для відновлення постраждалих областей.

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«Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів, що Сполучені Штати Америки негайно виділяють постраждалим регіонам 100 тисяч доларів, Ізраїль закупив 25 тисяч літрів питної води, а Молдова відправляє в Чернівецьку область фуру з обладнанням і матеріалами для боротьби з надзвичайними ситуаціями», – йдеться в заяві ОП.

Офіс уточнює, що над відновленням пошкоджень працює міжнародний інженерний батальйон «Тиса», створений «для запобігання та швидкого реагування на загрози повеней, а також надання кваліфікованої відповіді на наслідки стихій, що загрожують країнам Карпатського регіону».

За словами Володимира Зеленського, влада виділила 750 мільйонів гривень для виплати компенсацій людям, постраждалим від повеней.

«Однак наші міжнародні друзі мають механізми для швидкої допомоги, й не треба цього ігнорувати», – додав президент.

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У червні 2020 року в західних областях України випала понаднормова кількість опадів, загинули щонайменше троє людей. Лише на території Прикарпаття через стихію підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже 200 мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.​

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйона гривень. Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.