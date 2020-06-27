ДСНС попереджає про підвищення рівня води в кількох регіонах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підйом рівня води в кількох регіонах. Зокрема рятувальники прогнозують подальше затоплення заплав річок басейну Прип’яті в районі селища Любешів у Волинській області зокрема 28 червня.

Також підйом рівнів води очікується в Одеській області.

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«27-30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 метра, при цьому ймовірне затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області села Яськи і міста Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, 27 і 28 червня рятувальники очікують підйом рівня води в нижній течії Боржави поблизу села Верхні Ремети «без негативних наслідків».

25 червня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заявив, що область готується до можливої повені.

27 червня ДСНС повідомила, що продовжує ліквідовувати наслідки паводку на території західних областей України (Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській).