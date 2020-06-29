70 населених пунктів залишаються підтопленими на заході України – ДСНС

У 70 населених пунктах у західній Україні залишаються підтопленими житлові будинки і присадибні ділянки, повідомила вранці 29 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Івано-Франківській області підтоплення залишаються в 42 населених пунктах, у Чернівецькій області – 19, Львівській – двох і в Тернопільській області – сімох населених пунктах.

Минулого тижня захід України вразили сильні повені, що спричинили значні руйнування – за оцінками, ще більші, ніж так само руйнівні повені в регіоні 2008 року.

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйони гривень. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що всі будинки, пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України, будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.