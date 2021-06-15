В Україні негодою знеструмлені 40 населених пунктів – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, гроза) без електроенергії в Україні залишились 40 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська – 27, Чернівецька – 9 та Кіровоградська – 4», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, окрім західних та північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с, у південній частині сильні дощі. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура повітря 22-27°. У Києві вдень помірний короткочасний дощ, температура 24-26°.

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