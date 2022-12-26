США: кількість загиблих через сніговий шторм зросла

Щонайменше 25 людей загинули в окрузі Ері на заході штату Нью-Йорк в результаті руйнівного снігового шторму у Сполучених Штатах, повідомляє агенція AFP.

«На додаток до 13 підтверджених вчорашніх смертей, судово-медична експертиза Департаменту охорони здоров’я округу Ері підтвердила ще 12 смертей, що довело загальну кількість смертей через хуртовину до 25 по всьому окрузі», – сказав виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц.

Тому загальна кількість жертв, пов’язаних із штормом, який тривав кілька днів, досягла 47 людей у дев’яти штатах.

Напередодні агентство Associated Press повідомило, що через негоду загинули 34 людини.

Масштаби шторму вважаються «майже безпрецедентними» – негода охопила територію від Великих Озер біля кордону з Канадою до ріки Ріо-Гранде, що неподалік кордону з Мексикою. Як повідомляє Національна служба погоди США, температура різко впала від районів на схід від Скелястих гір до Аппалачів.

Авіакомпанії 24 грудня скасували понад 5700 рейсів у США через сніговий шторм, що ускладнив роботу аеропортів і зірвав плани тих, хто запланував подорожі перед Різдвяними святами.