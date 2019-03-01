«Геть, забудовник!»: у Києві протестували проти «будівельної мафії»

Сьогодні зранку Київську міську держадміністрацію пікетували представники міської громади, протестуючи проти незаконних, за їхніми даними, забудов у різних районах Києва.

Як повідомив кореспондентові Радіо свобода один з ініціаторів акції, координатор громадської організації «Штаб оборони Києва» Сергій Мельниченко, на сьогодні відомо про більш як півсотні незаконних забудов у межах Києва. Здебільшого ідеться про порушення чинного законодавства з боку місцевих чиновників, які надають дозвільні документи «сумнівним інвесторам» на забудову територій, де будувати не дозволено, згідно нормативів щодо безпеки будівництва та комфортного середовища городян, пояснив Мельниченко.

«Кияни готові звертатись до Національного антикорупційного бюро з приводу дій державних службовців та чиновників, які «не бачать» порушень чинного законодавства. Фактично, міська влада захищає не інтереси громади, а інтереси «будівельної мафії», – наголосив Мельниченко.

Учасники нинішньої акції передали представникам КМДА свої вимоги, серед яких – направити до Кабінету міністрів України подання на звільнення низки місцевих чиновників, перевірити законність видачі дозвільних документів на будівельні роботи в історичних кварталах Києва та у парковій зоні тощо. Після нетривалих переговорів з ініціаторами акції, представники КМДА пообіцяли упродовж дня провести перевірку документації низки будівництв.

Під час пікету відбулась штовханина між найбільш радикально налаштованими пікетниками та представниками поліції; унаслідок сутички ніхто не постраждав.