Ізраїльські військові пропонують «план евакуації» цивільного населення Гази – Нетаньягу

Збройні сили Ізраїлю запропонували план евакуації цивільних жителів із Сектору Гази, оголосив офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу 26 лютого. Перед цим Нетаньягу заявив, що наземне вторгнення в місто Рафах на півдні палестинської території необхідне для «повної перемоги».

«[Ізраїльська армія] представила військовому кабінету план евакуації населення з районів бойових дій у Секторі Гази з майбутнім оперативним планом», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням офісу Нетаньягу, також схвалений план із надання гуманітарної допомоги. Подробиць, зокрема щодо того, куди пропонують евакуювати людей, у повідомленні немає.

Іноземні уряди й гуманітарні організації неодноразово висловлювали побоювання, що операція в Рафаху призведе до масових жертв серед цивільного населення. Понад 1,4 мільйона палестинців – більшість із них переміщені з інших місць – зібралися в Рафаху – останньому місті Сектору Гази, в яке поки не заходили сухопутні війська Ізраїлю.

Це місто є також пунктом для надходження вкрай необхідної допомоги через сусідній Єгипет.

Напередодні Нетяньгу заявив, що армія Ізраїлю змінить терміни проведення військової операції у місті Рафах у разі, «якщо досягне угоди з угрупованням «Хамас» (визнаним терористичним у ЄС і США) щодо звільнення заручників».

«Якщо ми досягнемо угоди, її (операцію – ред.) буде дещо відстрочено. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це», – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, «Ізраїль здобуде перемогу у війні з «Хамасом» за кілька тижнів після початку військової операції в Рафаху». Він також підкреслив, що «в місті знаходяться чотири з шести батальйонів бойовиків, що залишилися».

Нетаньягу уточнив, що «сторони ведуть переговори щодо обміну заручниками», але не навів деталей.

Раніше міністр ізраїльського військового кабінету Бенні Ганц попередив, що якщо угруповання «Хамас» не звільнить усіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, Ізраїль 10 березня розпочне штурм міста Рафах.