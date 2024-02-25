Ізраїль назвав умову перенесення штурму міста Рафах у Секторі Гази

Армія Ізраїлю змінить терміни проведення військової операції у місті Рафах на півдні Сектору Гази у разі, «якщо досягне угоди з угрупованням «Хамас» (визнаним терористичним у ЄС та США) щодо звільнення заручників», розповів прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

«Якщо ми досягнемо угоди, її (операцію – ред.) буде дещо відстрочено. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це», – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, «Ізраїль здобуде перемогу у війні з «Хамасом» за кілька тижнів після початку військової операції в Рафаху». Він також підкреслив, що «в місті знаходяться чотири з шести батальйонів бойовиків, що залишилися».

Нетаньягу уточнив, що «сторони ведуть переговори щодо обміну заручниками», але не навів деталей.

Раніше міністр ізраїльського військового кабінету Бенні Ганц попередив, що якщо угруповання «Хамас» не звільнить усіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, Ізраїль 10 березня розпочне штурм міста Рафах.

Ізраїль уперше назвав конкретну дату операції в Рафаху, звертають увагу Бі-Бі-Сі, агенція France-Presse та інші джерела. Нині в цьому місті мають тимчасовий притулок півтора мільйона палестинців.

Єгипетська влада в екстреному порядку зводить додаткові посилені загородження на кордоні з палестинським анклавом, побоюючись спроб місцевих жителів прорватися до Єгипту.

Сполучені Штати запропонували альтернативний проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який закликає до тимчасового припинення вогню у війні між Ізраїлем та «Хамасом». Як випливає з повідомлення Reuters опублікованого ввечері 19 лютого, США виступають проти великого наземного наступу Ізраїлю в районі міста Рафах на півдні Смуги Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив увечері 19 лютого, що Ізраїль збереже повний контроль у сфері безпеки над усією територією на захід від Йорданії, включно з Західним берегом річки Йордан та Сектором Гази. За словами Нетаньягу, на цю позицію не вплине результат нинішньої війни між Ізраїлем та «Хамасом».