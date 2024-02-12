Армія Ізраїлю оголосила про звільнення двох заручників у Рафаху

Армія оборони Ізраїлю оголосила про звільнення двох заручників збройного угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США і ЄС) під час рейду до міста Рафах на півдні Сектору Гази.

«Вночі були врятовані два ізраїльські заручники, Фернандо Сімон Марман (60 років) і Луїс Хар (70 років), які були викрадені терористичною організацією «Хамас», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Пресаташе ЦАХАЛу повідомив, що заручники перебувають у «хорошому стані». Їх відправили до лікарні для медичного обстеження.

Ізраїльські військові повідомили також про завдання «низки ударів» по об’єктах «Хамасу» в центрі Рафаха. Якихось подробиць про атаки у повідомленні ЦАХАЛу немає.

Нічні бомбардування викликали паніку у місті, пишуть Reuters і AFP із посиланням на очевидців. Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я в Секторі Гази заявило, що один із ударів припав по табору біженців. Загинули, за різними даними, які наводять агентства, від 37 до 52 людей, ще десятки – поранені.

У Рафах після початку наземної операції ізраїльської армії на півночі Сектору Гази втекла майже половина населення регіону. Більшість палестинців зараз живуть там у наметових таборах і притулках ООН поблизу кордону з Єгиптом. За даними міжнародних гуманітарних організацій, у Рафасі в останні дні й тижні знайшли притулок близько одного мільйона трьохсот тисяч палестинців.

9 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовимготуватися до евакуації цивільного населення Рафаха напередодні нової операції проти збройного угруповання «Хамас». Гуманітарні організації попереджають, що наступ Ізраїлю на Рафах може далі погіршити гуманітарну ситуацію в Газі. Про те, що операція в Рафаху стане катастрофою для біженців, заявили й багато іноземних лідерів.

Внаслідок нападу бойовиків «Хамасу» й «Ісламського джихаду» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року загинули близько 1200 осіб, переважно цивільних. Від 240 до 250 осіб, за різними даними, були взяті в заручники і вивезені до Сектору Гази. За останніми даними, понад 130 людей досі утримують у Газі. Понад 30 із них вважаються загиблими. Ізраїль у відповідь на напад розгорнув військову операцію в Секторі Гази з метою повного знищення «Хамасу». За даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльського наступу загинули 30 тисяч жителів сектору. Незалежно ці дані не підтверджені.