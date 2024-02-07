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Блінкен: угода про припинення вогню між Ізраїлем і «Хамасом» все ще можлива

За словами держсекретаря США, хоча пропозиція «Хамасу» містить деякі очевидні неприйнятні речі, вона залишає простір для досягнення угоди
За словами держсекретаря США, хоча пропозиція «Хамасу» містить деякі очевидні неприйнятні речі, вона залишає простір для досягнення угоди

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і «Хамасом», який США і ЄС визнали терористичною організацією, все ще можлива. Про це Блінкен заявив після переговорів з лідерами Ізраїлю.

Обговорення зосереджувалося на відповіді «Хамасу» на пропозицію про перемир’я, висунуту США, Єгиптом і Катаром.

За словами Блінкена, хоча пропозиція «Хамасу» містить деякі очевидні неприйнятні речі, вона залишає простір для досягнення угоди.

7 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відхилив пропозицію «Хамасу» щодо припинення вогню в Секторі Гази.

Він висловив упевненість у досягненні «повної перемоги» у війні проти «Хамасу», заявивши, що лише повна поразка угруповання, яке керує смугою, гарантує безпеку Ізраїлю.

«Перемога вже в межах досяжності», – сказав він на брифінгу, додавши, що до неї залишилися місяці.

Заява пролунала в той час, як у регіоні перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен, намагаючись сприяти домовленості сторін про припинення вогню.

Напередодні «Хамас» заявив, що надав свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню, складену керівниками розвідки США й Ізраїлю і передану угрупованню минулого тижня катарськими і єгипетськими посередниками. У відповідь «Хамас» запропонував припинення вогню в Секторі Гази на чотири з половиною місяці, протягом якого будуть звільнені всі заручники, Ізраїль виведе свої війська з Сектору Гази і буде досягнута угода про припинення війни.

Внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня минулого року загинули понад 1200 людей. 253 особи – як ізраїльтяни, так і іноземці – були взяті в заручники. Близько половини з них звільнили під час короткого перемир’я у листопаді. 27 заручників загинули в полоні, 132 громадяни Ізраїлю, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, як і раніше, залишаються в Секторі Гази.

Після нападу угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Євросоюзі, з жовтня 2023 року ізраїльська армія проводить у Газі військову операцію проти нього. Під час операції загинули тисячі палестинців.

Багато країн звинувачують Ізраїль у жорстокості. Ізраїльська армія покладає відповідальність за загибель мирних жителів на «Хамас». Ізраїльські військові стверджують, що джихадисти розміщують свою інфраструктуру серед цивільних будівель і використовують населення як живий щит.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виключав можливість виведення військ із Гази і неодноразово обіцяв знищити «Хамас» у відповідь на напад у жовтні.

Наприкінці січня про те, що Ізраїль і «Хамас» близькі до укладення – через посередників – нової угоди про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників, повідомляли американські ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal і The New York Times.

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