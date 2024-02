Нетаньягу відкинув пропозицію «Хамасу» про припинення вогню

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 7 лютого відхилив пропозицію угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США) щодо перемир’я у війні в Секторі Гази. Він висловив упевненість у досягненні «повної перемоги» у війні проти «Хамасу», заявивши, що лише повна поразка угруповання, яке керує смугою, гарантує безпеку Ізраїлю.

«Перемога вже в межах досяжності», – сказав він на брифінгу, додавши, що до неї залишилися місяці.

Заява пролунала в той час, як у регіоні перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен, намагаючись сприяти домовленості сторін про припинення вогню.

Напередодні «Хамас» заявив, що надав свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню, складену керівниками розвідки США й Ізраїлю і передану угрупованню минулого тижня катарськими і єгипетськими посередниками. У відповідь «Хамас» запропонував припинення вогню в Секторі Гази на чотири з половиною місяці, протягом якого будуть звільнені всі заручники, Ізраїль виведе свої війська з Сектору Газу і буде досягнута угода про припинення війни.

«Капітуляція перед оманливими вимогами «Хамасу», які ми зараз почули, не тільки не приведе до звільнення полонених, це просто спричинить нову бійню», – сказав Нетаньягу.

Внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня минулого року загинули понад 1200 людей. 253 особи – як ізраїльтяни, так і іноземці – були взяті в заручники. Близько половини з них звільнили під час короткого перемир’я у листопаді. 27 заручників загинули в полоні, 132 громадяни Ізраїлю, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, як і раніше, залишаються в Секторі Гази.

Після нападу угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Євросоюзі, з жовтня 2023 року ізраїльська армія проводить у Газі військову операцію проти нього. Під час операції загинули тисячі палестинців.

Багато країн звинувачують Ізраїль у жорстокості. Ізраїльська армія покладає відповідальність за загибель мирних жителів на «Хамас». Ізраїльські військові стверджують, що джихадисти розміщують свою інфраструктуру серед цивільних будівель і використовують населення як живий щит.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виключав можливість виведення військ із Гази і неодноразово обіцяв знищити «Хамас» у відповідь на напад у жовтні.

Наприкінці січня про те, що Ізраїль і «Хамас» близькі до укладення – через посередників – нової угоди про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників, повідомляли американські ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal і The New York Times.