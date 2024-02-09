Ізраїль планує евакуювати з Рафаху цивільних та зачистити місто від бойовиків «Хамасу»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 9 лютого повідомив, що доручив військовим розробити план евакуації цивільних із міста Рафах на півдні Сектора Гази, поблизу кордону з Єгиптом. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має розпочати зачистку Рафаха та прилеглих територій від бойовиків радикального угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі. Нетаньяху заявив, що в Рафаху та околицях базуються чотири батальйони «Хамасу».

Прем’єр-міністр не уточнив, куди саме можна буде евакуювати мирне населення на час проведення військової операції. Одне з джерел, близьких до ізраїльського уряду, розповіло агентству Reuters, що може йтися про переміщення жителів у північні райони Сектора Гази – ті, які біженці раніше були змушені покинути. Країни-сусіди Ізраїлю – Єгипет та Йорданія – категорично відмовилися приймати біженців із сектора.

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що план Нетаньягу передбачає насильницьке переміщення палестинців із їхньої рідної землі, що «переступає всі червоні лінії» і може «підштовхнути регіон до нескінченної війни».

За різними оцінками, в районі Рафаха на півдні Сектора Гази зараз перебувають від одного до 1,4 мільйона палестинців. Це як жителі регіону, так і ті, хто евакуювався з півночі після початку операції Ізраїлю проти «Хамасу». Багато хто з них змушений жити в наметових таборах і залежить від гуманітарної допомоги.

Раніше Білий дім закликав уряд Нетаньягу утриматися від перенесення військової кампанії в Рафах та подбати про безпеку мирних палестинців. Президент США Джо Байден охарактеризував дії ЦАХАЛ у Газі як «надмірні».

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок та літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники та вивезені до Сектора Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули майже 30 тисяч палестинців. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.