Іран відзначає 45-ту річницю ісламської революції на тлі зростання напруженості на Близькому Сході

Іран 11 лютого відзначає 45-ту річницю ісламської революції 1979 року на тлі напруженості, яка охопила Близький Схід через війну Ізраїлю проти «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним в ЄС і США) у Секторі Гази.

Тисячі іранців пройшли маршем головними вулицями і площами, скандуючи «Смерть Америці» і «Смерть Ізраїлю». Дехто спалював прапори США й Ізраїлю, що є звичайною практикою на провладних мітингах.

У великих містах посилювали заходи безпеки.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі засудив Ізраїль за війну в Газі і закликав виключити його з ООН.

Після революції 1979 року, коли послідовники аятоли Рухолли Хомейні скинули монарха, підтримуваного США, шаха Резу Пехлеві, Іран має глибоко ворожі відносини з Ізраїлем, Сполученими Штатами і Великою Британією.

Напруженість посилилася після того, як 7 жовтня спалахнула найкривавіша війна в Секторі Гази, спровокована нападом бойовиків «Хамасу» на Ізраїль.

Річницю революції відзначають через місяць після атаки екстремістського угруповання «Ісламська держава» в іранському Кермані, внаслідок якої загинули щонайменше 95 людей.