США готують план шеститижневого перемирʼя в Газі – Байден

Сполучені Штати ведуть переговори про припинення вогню в Секторі Гази на термін не менш як шість тижнів у рамках ширшої угоди між Ізраїлем та радикальним палестинським угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США), що також передбачає звільнення заручників. Про це 12 лютого заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції після переговорів із королем Йорданії Абдаллою II у Вашингтоні.

«Ми активно працюємо заради миру, безпеки та гідності як палестинського, так і ізраїльського народів», – наголосив президент США. За словами Байдена, шеститижневе перемирʼя, над яким працюють США, може допомогти з одного боку звільненню ізраїльських заручників, а з іншого – збільшенню обсягів гуманітарної допомоги для жителів Смуги Гази. Таке тимчасове перемирʼя може стати першим кроком до встановлення тривалого миру в регіоні.

Байден також закликав захистити мирних жителів, які ховаються від бойових дій на півдні Сектора Гази в місті Рафах біля кордону з Єгиптом. За даними міжнародних гуманітарних організацій, у Рафаху в останні дні та тижні знайшли притулок близько 1,3 мільйона палестинців.

Президент США знову застеріг Ізраїль від наземного вторгнення в цей район «без надійного плану щодо гарантування безпеки та підтримки понад мільйона людей, які знайшли там притулок».

Від штурму Рафаха застерегли Ізраїль і в кількох країнах ЄС. Єгипет погрожує припинити мирний договір із Ізраїлем.

Король Йорданії Абдалла II, виступаючи на пресконференції у Вашингтоні, закликав зупинити війну негайно. «Ми не можемо допустити атаки на Рафах, за нею обовʼязково буде гуманітарна катастрофа. Ми не можемо залишатися осторонь і дозволити цьому продовжуватися. Нам потрібне надійне перемирʼя просто зараз. Ця війна має закінчитися», – заявив йорданський монарх.

Йорданія та інші арабські держави критично оцінюють дії Ізраїлю та відмовляються від публічної підтримки довгострокового планування подальших дій, наполягаючи, що цьому має передувати припинення бойових дій. Вони вимагають припинення вогню з середини жовтня 2023 року, коли кількість жертв серед мирного населення в Газі стала стрімко зростати.

Останнім часом адміністрація Байдена зайняла жорсткішу позицію щодо Ізраїлю, заявивши минулого тижня, що реакція Тель-Авіва на напад «Хамасу» була «надмірною». Вашингтон заявив, що не підтримуватиме військової операції в Рафаху без належного врахування інтересів цивільного населення.

Внаслідок нападу угруповань «Хамас» та «Ісламський джигад» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року загинули близько 1200 людей, переважно цивільних. Від 240 до 250 людей, за різними даними, бойовики взяли в заручники. За останніми даними, щонайменше 130 заручників досі утримуються в Газі. Понад 30 із них вважаються загиблими. У відповідь на напад джигадистів Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Гази з метою повного знищення «Хамасу». За даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльського наступу загинули 30 тисяч жителів Сектора Гази, незалежно перевірити ці дані неможливо.