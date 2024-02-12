Голова агенції ООН у Газі відмовляється йти у відставку через імовірні звʼязки з «Хамасом»

Директор Агенції ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) Філіппе Лаццаріні 12 лютого знову відкинув заклики до його відставки через імовірні звʼязки очолюваної ним організації з угрупованням «Хамас» (визнане ЄС і США терористичним.

«Я не маю наміру йти у відставку», – заявив Лаццаріні після неформальної зустрічі з міністрами розвитку ЄС, на якій обговорювалися звинувачення у звʼязках із «Хамасом» та майбутнє фінансування його агенції.

UNRWA в Газі перебуває під пильною увагою після того, як ізраїльські військові заявили, що виявили командний тунель «Хамасу», що пролягав під штаб-квартирою агенції. Ізраїль також раніше звинуватив близько десятка співробітників у причетності до терактів 7 жовтня.

UNRWA у відповідь звільнила частину своїх співробітників і розпочало розслідування. Повідомляючи міністрам розвитку ЄС про розслідування, Лаццаріні закликав Ізраїль поділитися будь-якою інформацією про звинувачення з командою, яка розслідує цю справу з агенції ООН.

Кілька великих західних донорів UNRWA, включно зі США та Німеччиною, тимчасово зупинили виплати агенції ООН через ці звинувачення. Європейська комісія також оголосила про перегляд свого фінансування та припинення виплат до кінця лютого. Також відбудеться аудит UNRWA під керівництвом призначених ЄС експертів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила ввечері 10 лютого, що виявила під головним офісом UNRWA тунель із великою кількістю зброї та вибухівки, який мав довжину 700 метрів, глибину 18 метрів і був важливим об’єктом для військової розвідки «Хамас». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також заявила, що є ознаки того, що приміщення штаб-квартири UNRWA використовувалися бойовиками «Хамасу».

Офіс був покинутий на початку війни між Ізраїлем і «Хамасом». Лаццаріні сказав, що агентство нічого не знало про тунель – це твердження, яке Ізраїль відкинув як «абсурдне».