Ізраїль назвав імовірну дату штурму міста Рафах у Секторі Гази

Міністр ізраїльського військового кабінету Бенні Ганц попередив, що якщо угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США) не звільнить усіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, Ізраїль 10 березня розпочне штурм міста Рафах.

Уперше Ізраїль назвав конкретну дату операції в Рафаху, звертають увагу Бі-Бі-Сі, агенція France-Presse та інші джерела. Нині в цьому місті мають тимчасовий притулок півтора мільйона палестинців.

Єгипетська влада в екстреному порядку зводить додаткові посилені загородження на кордоні з палестинським анклавом, побоюючись спроб місцевих жителів прорватися до Єгипту.

Сполучені Штати запропонували альтернативний проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який закликає до тимчасового припинення вогню у війні між Ізраїлем та «Хамасом». Як випливає з повідомлення Reuters опублікованого ввечері 19 лютого, США виступають проти великого наземного наступу Ізраїлю в районі міста Рафах на півдні Смуги Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив увечері 19 лютого, що Ізраїль збереже повний контроль у сфері безпеки над усією територією на захід від Йорданії, включно з Західним берегом річки Йордан та Сектором Гази. За словами Нетаньягу, на цю позицію не вплине результат нинішньої війни між Ізраїлем та «Хамасом».