Голосування за припинення вогню в Газі може відбутися в ООН 20 лютого

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй, найімовірніше, 20 лютого на пропозицію Алжиру проголосує щодо питання вимагати негайного гуманітарного припинення вогню у війні Ізраїлю та угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США). Про це з посиланням на неназваних дипломатів повідомляє агенція Reuters.

За цими даними, представники Сполучених Штатів уже дали зрозуміти, що ветуватимуть цю резолюцію. Алжир висунув початковий проєкт резолюції більш як два тижні тому. Але посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що текст може поставити під загрозу «делікатні переговори», спрямовані на призупинення війни.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок та літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники та вивезені до Сектора Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули майже 30 тисяч палестинців. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.