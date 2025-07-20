Нетаньягу пропустив засідання уряду через отруєння, три дні працюватиме вдома

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пропустив щотижневе засідання уряду та працюватиме з дому щонайменше три дні через погане самопочуття, йдеться у повідомленні його офісу, опубліковане після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про відсутність прем’єра на ранковому засіданні Кабінету міністрів.

За даними канцелярії прем’єра, Нетаньягу стало зле вночі. Його оглянув лікар Алон Хершко, завідувач відділення внутрішньої медицини медичного центру «Адасса Ейн-Керем». Медик діагностував у 75-річного політика запалення кишківника, спричинене вживанням зіпсованої їжі.

Згідно з офіційним повідомленням, після додаткових обстежень стан Нетаньягу оцінили як добрий. Він отримує внутрішньовенні вливання через зневоднення, викликане недугою. Лікарі рекомендували прем’єру відпочинок вдома, звідки він тимчасово керуватиме державними справами.

Останніми роками Нетаньягу стикався з низкою проблем зі здоров’ям. У грудні 2023 року йому видалили простату, а в березні 2024-го він переніс операцію з видалення грижі й кілька днів не працював через грип. У 2023 році політик переніс операцію з встановлення кардіостимулятора після тимчасової блокади серця. Тоді лікарі вперше повідомили про давню проблему з серцевою провідністю.

Згідно з останнім оприлюдненим медичним звітом у січні 2023 року, стан здоров’я прем’єра був «повністю нормальним», кардіостимулятор працював належно, а жодних ознак аритмії чи інших серцевих порушень виявлено не було.



