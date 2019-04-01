Невідомі побили пожежників, які гасили суху траву – голова ДСНС

Невстановлені особи побили співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які гасили пожежу сухої трави в селі Серединка Чернігівської області, повідомляє голова ДСНС Микола Чечоткін.

За його словами, подія сталася напередодні, 31 березня. Також Чечоткін оприлюднив фотографії згарищ на місці сухої трави.

«Саме так зараз виглядають більшість українських сіл. І ми ще навіть не наблизилися до пожежонебезпечного періоду. Я шокований тим, що тепер не тільки із байдужістю громадян та вогнем нам доводиться боротися, а ще й із відкритою агресією», – сказав Чечоткін.

Він уточнив, що травми різного ступеню тяжкості отримали командир відділення та водій Олишівського пожежно-рятувального підрозділу. За словами голови ДСНС, обставини справи розслідує Чернігівський районний відділ поліції.

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27 березня ДСНС повідомила про 7 219 випадків загорянь на відкритих територіях і в природних екосистемах від початку місяця.