Вибухи в Кропивницькому: прокуратура повідомила про двох підозрюваних

Кіровоградська місцева прокуратура оголосила про підозру керівнику підприємства «Елан-Ві» та головному інженеру цієї компанії, повідомляє прес-служба прокуратури.

Йдеться про порушення за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу: порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Як зазначили у прокуратурі, наразі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Вибухи з пожежею у Кропивницькому сталися під час перекачування газу з автоцистерн – прокуратура

«Зауважимо, що інженера правоохоронцями було затримано в порядку статті 208 КПУ України при спробі покинути територію України. Керівник підприємства до цього часу перебуває в лікарняному закладі під охороною», – йдеться в заяві.

Працівники прокуратури закликають людей, які вважають себе постраждалими від вибухів, звернутися до цього відомства або Кропивницького відділу Національної поліції.

27 березня ввечері через вибух з пожежею на автостоянці в Кропивницькому постраждали чотири людини, 18 автомобілів були знищені. У МВС повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».