Суд заарештував підозрюваного у підпалі будівлі біля Лаври – прокуратура

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в підпалі будівлі біля Києво-Печерської Лаври, повідомляє прокуратура Києва.

За даними прокуратури, суд взяв підозрюваного під арешт на два місяці і встановив для нього розмір застави – 153 тисячі гривень.

Раніше начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомляв про затримання чоловіка, який, ймовірно, підпалив будівлю: ним виявився 24-річний хлопець без постійного місця проживання.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.

Про те, що будівля на Лаврській вулиці загорілася, стало відомо увечері 14 січня. Пожежу вдалося ліквідувати близько 20:00.