Рятувальники загасили пожежу в будинку на Європейській площі, про який розповідали «Схеми»

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що загасили пожежу в триповерховій відселеній будівлі в центрі Києва – раніше про цей будинок в числі 24 пам’яток, його долю та власників розповідали «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») у спецпроекті #VanishingHeritage.

​За даними ДСНС, пожежа виникла на даху триповерхової будівлі за адресою Грушевського 4б, утім, існувала загроза її поширення на прилеглі будинки (серед яких, зокрема, готель «Дніпро»). Вогонь охопив площу близько 700 квадратних метрів.

Цей будинок – унікальна споруда ХІХ століття, приклад первинної забудови вулиці Грушевського, яких лишилося лише декілька. Раніше він був у списку пам'яток архітектури.

​Це вже втретє в Києві горять історичні будівлі, про які йшлося в розслідуванні «Схем» – у ньому журналісти пояснювали, що подекуди недобросовісним власникам історичного спадку простіше довести будинок до такого стану, коли його вже не можна реконструювати, щоб вигідніше заробити на землі в центрі столиці.

Раніше пожежі спалахували в будинках на Подолі: у будинку на розі вулиць Волоської та Іллінської і в споруді на вулиці Щекавицька, 19/33.