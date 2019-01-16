На Хрещатику горить будівля – ДСНС

У центрі Києва горить триповерхова будівля, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Цей будинок упритул прилягає до будівлі готелю «Дніпро», що на розі Європейської площі. За попередніми даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.

На місці події працюють кілька пожежних машин і 26 рятувальників. Про причини пожежі наразі не повідомляють.

Відео пожежі також оприлюднив громадський активіст, голова організації «Центр моніторингу влади» Костянтин Піонтковський.

15 січня поліція Києва затримала чоловіка за підозрою у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври.