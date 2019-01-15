Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в підпалі однієї з будівель Києво-Печерської лаври

Поліція затримала підозрюваного у підпалі однієї з будівель на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

«Підпал будівлі на території Києво-Печерської лаври: підозрюваного затримали. Це 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Перебуваючи в стані сп’яніння, він підпалив матраци, які були у будівлі», – написав Крищенко у Facebook.

Він додав, що мотиви злочину не пов’язані з релігійними переконаннями.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.

Про те, що будівля на Лаврській вулиці загорілася, стало відомо увечері 14 січня. Пожежу вдалося ліквідувати близько 20:00.