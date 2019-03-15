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15 Березень 2019, Київ 10:42
Новини | Міжнародні

Напад у Новій Зеландії: один із затриманих – австралієць

Нападник вів пряму трансляцію в соцмережах у той час, як стріляв у людей

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Один із затриманих у справі про напади на дві мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії є громадянином Австралії, повідомив австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон.

Чоловік, який взяв відповідальність за стрілянину, заявив, що він – 28-річний білий австралієць, який прибув до Нової Зеландії, щоб спланувати і підготувати напад.

Нападник вів пряму трансляцію в соцмережах у той час, як стріляв у людей.

Стоп-кадр із відео, поширеного ймовірним нападником у соцмережах
Стоп-кадр із відео, поширеного ймовірним нападником у соцмережах

Поліція просить користувачів соцмереж не ділитися цим відео на своїх сторінках, а жителям Нової Зеландії рекомендує не відвідувати мечеті сьогодні.

Внаслідок нападів загинули 40 людей, 20 поранені, повідомила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

Вона заявила, що правоохоронці напад вважають терористичним актом, який був «добре спланований».

«Це один із найчорніших днів в історії країни», – заявила прем’єр.

Поліція заявила про затримання щонайменше чотирьох людей. У країні оголосили найвищий рівень небезпеки.

Комісар місцевої поліції також повідомив, що частиною нападів повинні були стати вибухи. Поліцейські знайшли бомби, прикріплені до машин нападників. Їх знешкодили.

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