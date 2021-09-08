Юлію Литвинець переобрали головою Національного художнього музею

Юлія Литвинець перемогла на конкурсі на посаду генерального директора Національного художнього музею України. Про це повідомила пресслужба музею 8 вересня.

«Вітаємо Юлію Олександрівну Литвинець з перемогою у конкурсі на посаду генерального директора Національного художнього музею України», – йдеться в повідомленні.

Конкурс відбувся 8 вересня. Окрім чинної директорки музею, участь брала заступниця голови «Мистецького арсеналу» Юлія Ваганова. Комісія з дев’яти людей дала їй чотири голоси, Литвинець – п’ять.

Литвинець вперше офіційно очолила музей у 2016 році. З грудня 2015 року вона виконувала обов’язки директора НХМУ.