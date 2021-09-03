Суд в Амстердамі оголосить рішення у справі про «скіфське золото» в кінці жовтня – Джеппар

Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі про повернення експонатів виставки «Крим –Золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на своїй сторінці у твіттері.

«Віримо, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердама від 2016 року по поверненню «скіфського золота» в Україну», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Амстердама оголосить рішення у справі про експонати, які перед анексією Росією Криму демонструвалися в музеї Нідерландів, 14 вересня цього року.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія.

Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».

11 березня 2020 року суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.