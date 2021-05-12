Суд Амстердама має винести рішення в справі «скіфського золота» у вересні

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність колекції «скіфського золота» має винести рішення 14 вересня 2021 року, повідомила пресслужба суду «Укрінформу».

Суд зазначив, що під час судового засідання у квітні було випадково оголошено не ту дату. Таким чином, рішення суду має бути оголошено 14 вересня 2021 року, а не 31 серпня 2021 року. Також відомо, що рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть. Рішення буде опубліковане на офіційному сайті суду нідерландською та англійською мовами.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».

11 березня 2020 року суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.