«Скіфське золото»: суд в Амстердамі оголосить рішення до кінця серпня – Єнін

Апеляційний суд Амстердама у найближчі місяці, до кінця серпня цього року оголосить рішення у справі про експонати виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі», відомих як «скіфське золото», які перед окупацією Криму Росією демонструвалися в музеї Нідерландів. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, який виступав у суді від української сторони.

«Під час своїх виступів члени української делегації наголошували на тому, що йдеться не лише про історичні артефакти, це про світовий порядок і систему міжнародного права. Ми побачили чергові спроби Росії руйнувати міжнародне право гібридними методами, у хід йшла відверта брехня (про без 5-хвилинне міжнародне визнання «республіки Крим»), посилання на неіснуючі закони, на кшталт радянських, «сльози кримських дітей, які хочуть скоріше побачити золото у себе вдома» і тд. Була навіть окрема подяка «царю батюшці» за заснування музеїв у Криму», – написав Єнін ввечері 22 квітня на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, «фантомні керівники» так званих кримських музеїв «не можуть відповісти на елементарне питання – вони представляють Україну (власника цінностей) чи державу-окупанта?».

«Але злодій, що викрав річ не стає її власником! Ми закликали нідерландське правосуддя не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору! Час довести, що норми мають значення, правила мають значення, територіальна цілісність теж має значення! Безумовно, навіть позитивне рішення апеляційної інстанції Амстердаму – це ще не фінальна крапка! РФ буде максимально затягувати процес, як і в десятках інших міжнародних судах та арбітражах», – заявив Єнін.

При цьому він висловив сподівання, що Росії «це сильно не допоможе». «Рано чи пізно злодію доведеться платити по рахунках», – написав заступник міністра закордонних справ України.

22 квітня Апеляційний суд Амстердама продовжив слухання у справі про експонати виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі», відомих як «скіфське золото», які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».

11 березня 2020 року суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.