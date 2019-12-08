У Запоріжжі протестували проти капітуляції

У Запоріжжі на майдані Героїв Революції 8 грудня відбулося віче, організоване місцевим Штабом супротиву капітуляції. Його учасники принесли з собою плакати з написами «Ні капітуляції», «Ні подвійному громадянству» та інші.

Під час мітингу було оголошено основні вимоги акції, серед яких дотримання національних інтересів під час переговорів у «нормандському форматі».

«Ми виступаємо з вимогою до президента України не допустити прийняття капітулянтських рішень та діяти виключно в інтересах громадян української держави, її суверенітету та територіальної цілісності, а саме: 1. Не допустити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону. 2. Не допустити продовження відведення українських військ від лінії розмежування. 3. Не допустити надання особливого статусу для окупованих територій чи будь-яких інших регіонів України. 4. Не допустити легалізації будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема, «народних міліцій» на території ОРДЛО. 5. Не допустити впровадження амністії для бойовиків так званих «ЛНР» та «ДНР».6. Не допустити послаблення енергетичної незалежності України», – йдеться у зверненні.

Звернення підписали 12 запорізьких ветеранських та волонтерських організацій і місцевих осередків політичних партій.

Акції «Червоні лінії для Зе» відбуваються 8 грудня в Києві та багатьох інших містах України. Їхні учасники вимагають від президента України Володимира Зеленського не поступатися інтересами держави на переговорах у «нормандському форматі» в Парижі 9 грудня.

Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.