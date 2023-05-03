Нічна атака: влада Черкащини пояснила, чому було чутно звуки вибухів

Звуки вибухів, які вночі могли чути жителі Черкащини, пов’язані з роботою сил ППО, повідомив голова військової обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«Для Черкащини ця тривога минула без наслідків. ППО відпрацьовувала повітряні цілі – звідси звуки, які подекуди було чутно», – написав він у телеграмі.



Вночі 3 травня в Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів на Черкащині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131». Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря.



28 квітня близько 4:00 російські війська атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95. Тоді в Умані Черкаської області російська ракета влучила в житловий будинок, загинули 23 людини, серед них – п’ятеро дітей.