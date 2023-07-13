Дві російські ракети сили ППО збили на Хмельниччині та Миколаївщині – влада

На Хмельниччині та Миколаївщині українські військові вночі збили дві російські ракети та чотири дрони-камікадзе «Shahed 136/131».



Під час нічної атаки РФ на Хмельниччині сили ППО збили російську ракету, повідомляє місцева влада. Влучань та постраждалих немає.



Як повідомили в Миколаївській ОВА, в ніч на 13 липня українські військові на Миколаївщині збили ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».



«О 00:14, в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків. Постраждалих немає», – написав голова ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Крім того, місцева влада повідомила про знищення над повітряними цілями над Кіровоградщиною. Проте не уточнюється їхній тип та кількість.



У ніч на 13 липня в більшості областей України та Києві було оголошено повітряну тривогу. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 13 липня російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками Shahed-136/131, дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим). Щодо наслідків пуску «Іскандер-М» інформація уточнюється.