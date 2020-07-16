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16 липня 2020, Київ 11:21
Новини | Події

Нічні клуби та ресторани не можуть працювати після 23:00 – Степанов

За минулі вихідні поліція Києва виявила порушення карантинних обмежень у 28 нічних клубах та дискотеках

Нічні клуби та заклади громадського харчування не можуть працювати після 23:00 на території всієї країни, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Рішення стосувалося того, що заклади, такі, як нічні клуби, або заклади харчування, тобто ресторани й решта, у них є відповідне обмеження по часу роботи. Ці обмеження з 23:00 до 7:00. Вони не можуть працювати. Це було відповідне рішення уряду, воно розповсюджується на територію всієї країни», – сказав Степанов на брифінгу.

За минулі вихідні поліція Києва виявила порушення карантинних обмежень у 97 закладах, зокрема у 28 нічних клубах та дискотеках.

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