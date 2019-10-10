Голова МЗС Нідерландів: ми збільшили економічну співпрацю з Україною завдяки реформам

Королівство Нідерланди незмінно підтримує проведення реформ в Україні, і вони вже дали потужні результати для співпраці економік обох держав. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок під час брифінгу в Києві 10 жовтня.

«Нідерланди, які приділяють особливу увагу верховенству права, продовжують підтримувати реформи в Україні. І саме реформи сприяли тому, що за два роки імпорт українських товарів до Нідерландів подвоївся. А Нідерланди входять до топ-3 інвесторів до України», – визнав Стеф Блок.

Також нідерландський дипломат схвально оцінив прагнення нової української влади розв’язати збройний конфлікт з Росією на Донбасі, але уточнив, що «заради миру не можна жертвувати принципами». Нідерланди, за словами Стефа Блока, ніколи не визнають анексії Криму, і не розглядатимуть послаблення санкцій за російську агресію на Донбасі до виконання Росією Мінських угод.

Парламент Нідерландів 8 жовтня проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі. Ініціативу підтримали одноголосно. Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов зазначив, що Київ готовий надати всю необхідну інформацію. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок того ж дня заявив, що розслідування буде непростим, оскільки потребуватиме співпраці з Москвою.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер був збитий 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, що воювали на боці проросійських бойовиків на сході України. Це колишній командувач силами уруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін), його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає, що вони відповідальні за організацію доставки з території Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, імовірно, був збитий літак.

Тема «відповідальності України за незакриття повітряного простору» лунає в Нідерландах уже не вперше. На початку травня Стеф Блок уже направляв до парламенту листа, в якому виклав позицію уряду: Нідерланди не вважають Україну винною в незакритті повітряного простору 17 липня 2014 року, в день збиття авіалайнера.

Україна ще напередодні збиття літака кілька разів закривала повітряний простір над зоною бойових дій до різних висот, залежно від наявності даних про те, якої досяжності зенітно-ракетні комплекси мали на той чи інший час російські гібридні сили. Зокрема, на час збиття літака з 14 липня 2014 року повітряний простір над зоною бойових дій був закритий до висоти 32 000 футів (9750 метрів), що значно вище, ніж 4500 метрів досяжності найпотужнішої з відомих наявних у бойовиків системи «Верба».

Як тільки стало відомо про збиття пасажирського літака – як з’ясувалося, зі значно потужнішої системи «Бук» Збройних сил Росії, – Україна закрила повітряний простір над Донбасом повністю.