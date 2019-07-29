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29 Липень 2019, Київ 07:10
Новини | Міжнародні

Нігерія: внаслідок нападу екстремістів загинули 65 людей

Десятки людей стали жертвами нападу ектремістів

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На північному сході Нігерії внаслідок нападу екстремістів угруповання «Боко Харам» загинули щонайменше 65 людей, ще 11 отримали поранення.

Напад став 27 липня, під час похорону в поселенні неподалік від міста Майдугурі у штаті Борно. Нігерійське телебачення повідомило про нього 28 липня. Під час нападу вбито 11 екстремістів.

Представники місцевої влади стверджують, що це найбільший напад за кількістю загиблих цього року у даному регіоні. Вони не виключають, що він став відповіддю на дії місцевих сил самооборони які два тижні тому відбили засідку екстремістів, тоді було вбито 11 бойовиків.

З 2009 року унаслідок діяльності екстремістського угруповання «Боко Харам» на північному сході Нігерії і в сусідніх регіонах загинули щонайменше 20 тисяч людей.

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