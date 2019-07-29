Нігерія: внаслідок нападу екстремістів загинули 65 людей

На північному сході Нігерії внаслідок нападу екстремістів угруповання «Боко Харам» загинули щонайменше 65 людей, ще 11 отримали поранення.

Напад став 27 липня, під час похорону в поселенні неподалік від міста Майдугурі у штаті Борно. Нігерійське телебачення повідомило про нього 28 липня. Під час нападу вбито 11 екстремістів.

Представники місцевої влади стверджують, що це найбільший напад за кількістю загиблих цього року у даному регіоні. Вони не виключають, що він став відповіддю на дії місцевих сил самооборони які два тижні тому відбили засідку екстремістів, тоді було вбито 11 бойовиків.

З 2009 року унаслідок діяльності екстремістського угруповання «Боко Харам» на північному сході Нігерії і в сусідніх регіонах загинули щонайменше 20 тисяч людей.