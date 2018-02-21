Десятки дівчат зникли безвісти після нападу бойовиків на школу в Нігерії

Влада на півночі Нігерії повідомила, що десятки школярок зникли безвісти після нападу бойовиків «Боко Харам» на школу-інтернат.

Керівництво штату Йоба 21 лютого повідомило про зникнення близько 50 дівчат, водночас поліція заявила про щонайменше сотню зниклих.

Повідомляється, що напад стався ще пізно ввечері 19 лютого у селищі Дапчі з боку екстремістів. Спочатку припускали, що дівчата могли утекти. Але і через два дні після їх зникнення про них нічого невідомо.

Сили безпеки проводять пошукові роботи.

Бойовики ісламістського угруповання «Боко Харам» чотири року тому викрали понад 270 дівчат зі школи із селища Чибок. Більшість з них були звільнені в травні 2017 року в рамках угоди з урядом Нігерії, в ході якої були звільнені натомість командири бойовиків.