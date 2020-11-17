Найпотужніший за рік ураган в Атлантиці вдарив по Нікарагуа

Найпотужніший цього року ураган в Атлантичному океані «Йота» вдарив по Нікарагуа, повідомив Національний ураганний центр США.

Перед наближенням до Нікарагуа шторм мав максимальну 5-ту категорію потужності, і трохи ослабнув до 4-ої перед тим, як зайти на сушу.

Національний ураганний центр США попереджає про потужні вітри швидкістю до 250 кілометрів за годину і сильні зливи.

Ураган вдарив по Нікарагуа менш ніж через два тижні після «Ети», іншого руйнівного шторму, внаслідок якого тут загинули десятки людей.

Прогнозується, що внаслідок стихії на міста й сільськогосподарські угіддя, які все ще частково затоплені дощами «Ети», випаде до 76 сантиметрів дощу протягом наступних кількох днів.

«Йота» – це лише другий ураган у листопаді за історію спостережень, який досягнув 5-ї категорії. Востаннє таке було у 1932 році.

Крім того, цей шторм також робить 2020 рік п’ятим поспіль роком, коли в Атлантичному регіоні спостерігається ураган 5-ї категорії. Це найдовший період від моменту ведення записів, повідомляє Accuweather.

Центральна Америка є одним із найбільш постраждалих від зміни клімату регіонів світу. Зміна клімату збільшує інтенсивність як дощів, так і посух по всій Центральній Америці, заявило минулого тижня агентство ООН із питань біженців.



