У Нікополі через атаку безпілотниками постраждали троє людей – влада

У Нікополі через російську атаку безпілотниками постраждали троє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У Нікополі троє постраждалих серед місцевих! Це черговий доказ того, що маємо справу з терористами. Вони вкотре атакували місто з безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи. Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями», – написав він у телеграмі.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.