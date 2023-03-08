У Нікополі через обстріли поранені шість людей, зокрема діти – ОВА

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів 8 березня поранені шестеро цивільних, зокрема двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні Нікопольський район потерпав від ворожих обстрілів із важкої артилерії і «Градів». Росіяни скерували їх на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти. Всі постраждалі – з Нікополя. Це 11-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. А ще три жінки та один чоловік. Їм від 40 до 74 років. Всі – в стані середньої тяжкості», – написав Лисак у телеграмі.

Крім того, за його словами, у місті пошкоджені 24 приватні будинки, один із них загорівся, пожежу рятувальники вже загасили.

«Понівечені сім господарських споруд. Побиті 20 сонячних панелей, чотири лінії електропередач та два газогони», – написав голова ОВА.

За його даними, у решті громад, які потрапили під обстріл, минулося без постраждалих.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.