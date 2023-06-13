Через російський обстріл Нікополя поранено жінку, є руйнування – влада

Унаслідок російського обстрілу Нікополя у вівторок поранень зазнала місцева жінка, пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Ворог двічі вдарив по Нікополю. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено жінку 1988 р.н.», – написав Лукашук у Telegram.

За його даними, пошкоджено бібліотеку, два п’ятиповерхові житлові будинки, два чотириповерхові житлові будинки і газопровід.

Дніпропетровщина впродовж доби зазнала не лише артилерійської, а й ракетної атаки.

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У Кривому Розі через нічний обстріл 11 людей загинули і 36 постраждали. Крім п’ятиповерхового будинку, який внаслідок російського обстрілу постраждав найбільше, пошкоджені ще чотири будинки навколо і багато одиниць транспорту, повідомили правоохоронці. У місті також пошкоджені три навчальні заклади.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України, а також один із чотирьох безпілотників Shahed-136/131.