ОВА: сили РФ обстріляли Нікополь, поранено троє жінок

У неділю, 22 лютого, сили РФ вдарили з артилерії по Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«Поранені три жінки – 69, 66 та 63 років. Медики надають їм необхідну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

За його інформацією, РФ завдала щонайменше чотири удари – пошкоджена багатоповерхівка та місцевий ринок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



