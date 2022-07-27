На Нікопольщині за три тижні обстрілів РФ загинули 5 людей, пів сотні поранені – місцева влада

Від початку масованих обстрілів військами РФ, які тривають три тижні, у Нікопольському районі п’ятеро людей загинули, ще близько 50 – поранені, повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За його словами, також через обстріли в районі повністю зруйновані сім приватних будинків, пошкоджені понад сто приватних будинків і понад 20 багатоповерхівок, чотири освітні заклади, чотири лікарні й шість промислових підприємств.

Армія РФ стріляє з «Градів» із протилежного берега Каховського водосховища, під прикриттям АЕС в окупованому Енергодарі. Снаряди падають у центр міста, на житлову забудову, сказав він.

З 24 лютого на Нікопольщині було п’ять місяців тиші, загострення сталося три тижні тому. Спершу був один обстріл на три дні, зараз обстріли – щоночі.

«Ніхто з того берега не переймається цивільним населенням. Касети «Градів» лягають на житлові квартали, на міську забудову, на приватний сектор. Масштаби руйнувань вражають. Це робиться вночі під прикриттям блоків АЕС, вони викорстовують ядерний об’єкт для здійснення актів тероризму», – сказав він.

Посадовець також розказав, що організованої евакуації з Нікопольщини поки не оголошували, але люди можуть це зробити самостійно.

У ніч на 27 липня російські війська випустили по Нікопольщині 40 снарядів із «Градів». Поранена 54-річна жінка, її шпиталізували. Пошкоджені вісім п’ятиповерхівок, лікарня, дитсадок і транспорт промислового підприємства.